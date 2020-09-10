Bülent Arınç ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, Twitter hesabından kendisinin ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Twitter’dan açıklama yapan Arınç şu ifadeleri kullandı:

“Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.

Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz.”

BİNALİ YILDIRIM VE FAİK ÖZTRAK’IN TESTLERİ DE POZİTİF ÇIKMIŞTI

Öte yandan kısa bir süre önce de Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldıırm ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın da testleri pozitif çıkmıştı.