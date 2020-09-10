“Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşlar en temel insan hakkımızdır”

KUZEY Kıbrıs’a Charter direkt uçak seferleri için oluşturulan imza kampanyası 10 binin üzerine ulaştı. İngiltere hükümetinin, imza kampanyasına yanıt vermesi bekleniyor.

‘Birleşik Krallık’tan Kuzey Kıbrıs’a (KKTC) direkt uçuşlara izin verin’ başlıklı imza kampanyasına destek verenlerin sayısı 10,700 ulaştı. İngiltere’de Parlamentoya sunulan dilekçelerin 10 bin imzaya ulaşması durumunda hükümet talebe yanıt vermek zorunda kalıyor. İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da dilekçenin talebi Parlamentoda tartışılıyor.

İngiltere’de yaşayan ve aslen Kıbrıslı Türk olan Hasan Özkoç, Nisan ayında oluşturduğu imza kampanyası hakkında Londra Gazete’ye konuştu. İmza kampanya fikrinin Covid-19 dönemi kardeşi ile aniden akıllarına geldiğini ifade eden Özkoç şu ifadeleri kullandı: “Bu kampanya bir gün aniden aklımıza geldi. Hiçbir zaman herhangi bir dilekçe oluşturma niyetinde değildim. Nisan ayında bir gün karantina dönemi ben ve erkek kardeşim Erol oturma odasında oturuyorduk, ebeveynlerimiz ile dünyayı ve neler olduğunu değerlendiriyorduk, sonra Kıbrıs hakkında tartışmaya başladık. Bunca yıldan sonra hala neden Kuzey Kıbrıs’a direkt uçamıyoruz diye sorguladık. Bende bir dilekçe hazırlamayı önerdim. Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuş imza kampanyası böyle başladı.”

Bu hafta Londra Gazete olarak Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuş konusunu imza kampanyasının sorumlusu ve değerli toplum üyeleriyle değerlendirdik. Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuş mümkün mü sorusuna birbirinden ilginç yorum ve cevaplar aldık.

Hasan Özkoç

İngiltere hükümetinin Kuzey Kıbrıs’a direk seferleri destekleme ihtimalinin daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu imza kampanyasının etkili olacağına inanıyorum. Avrupa Birliği, Kuzey Kıbrıs’a her hangi bir kısıtlama getirmemeli, bizim direkt uçmamızı AB ve ROC engelliyor. İngiltere’deki bazı kuruluşlar, daha önce İain Duncan Smith gibi milletvekilleri ve Boris Johnson’un önceki desteği gibi bir tür destek gösterdiler, ancak kayıtlara hiç girmedi. Bu sefer yeterince gürültü varsa, neden yapılamıyor? Bundan sonraki aşamalar, basın ajansları aracılığıyla ivmeyi sürdürmek ve Türk toplumun daha fazla katılımını sağlamaktır. Bu kampanyayı tanıtabilecek birçok başarılı işletme sahibimiz, futbolcularımız, aktörlerimiz ve toplum üyelerimiz var. Yüksek profili toplum üyelerimiz bu kampanyanın tanıtımına yardımcı olmalıdır. Cyprus Paradise’ın dilekçeyi post listelerine eklememe yardım ettiği için ayrıca teşekkür ettim, kampanyaya eşit derecede güçlü destek göstermek için daha fazla şirketten destek almayı çok isterim. Kısaca, eğer bu dilekçe geçerse, yüzbinlerce insanlarımız faydalanacak. Boris Johnson’a da ayrıca mektup gönderim ve cevap bekliyorum. Bu imza kampanyası Hasan ve Erol Özkoç tarafından oluşturuldu, ama hepimiz birlikte olduğumuz için bu dilekçe hepimizin.

Melek İbrahim

İmza kampanyası oldukça iyi bir girişim ve toplumun tekrar umutlanmasına vesile oluyor. Bu konuda Kıbrıslı Türkler olarak ümidimizi kaybetmiştik çünkü yıllarca direkt uçuş için çeşitli kampanyalar veya imzalar toplandı ama bir neticeye varılmadı. Eskisi gibi touch-down sistemi bile geri getirilse toplum için faydalı olur. KKTC’ye gitmeyi çoğumuz Kuzey’den tercih ediyoruz ama mevcut koşullardan dolayı insanlar rahatlığı için Güney’i tercih etmek zorunda kalıyor. Ayrıca KKTC hükümeti bu konuya pek ilgilenmedi, olduğu gibi bırakmayı tercih etti. Gerekli mevkilere yeterince baskı yapılmalıydı, daha fazla radikal baskı ve profesyonel lobicilik şarttı. İnsanlar bu zor yolculuktan usandı artık, bu imzalar yıllardır toplanıyor ama KKTC uluslararası tanınmış bir ülke olmadığı için çok zor. Rumlardan zaten her zaman baskı vardı, öte yandan diğer ülkeler ve Avrupa Birliği bu süreci zorlaştırıyor. İmza kampanyası güzel bir girişim birlik ve beraberlik sergilemek için. Kenetlenerek gücümüzü göstermek zorundayız. Rumlar bunu yaptı ama maalesef bizler yeterince başaramadık. Böyle bir dönemde özellikle direkt uçuş şart, Covid-19 salgın dönemi yolcuların uçakta kalması sağlık açısından daha önemli. Uçaktan inip tekrar uçak değiştirmek risk faktörlerini arttırıyor.

Özlem Aypolat Gümüş

Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşlar şart. Rum tarafında olurda niye bizim tarafımız olmasın? Bence buna geç bile kalındı, Kıbrıslı Türlerk yıllarca bedel ödemek zorunda kaldı. 2004’deki Annan planına Kıbrıslı Türkler evet dedi ve Rumlar hayır dedi, ancak Rumlar ödüllendirildi biz ise ötekileştirildik. Uluslararası hukuk çerçevesinde Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuş mümkündür yeter ki istensin. İmza kampanyası yerinde bir girişim. Birlik ve beraberlikten küvet doğar. Hepimiz eşit gayret sarf edersek bence elde edilemeyecek bir şey yok. Bu konunun üzerinde durmamız gerekiyor, yıllardır acıları ve zorlukları biz çekiyoruz. KKTC’yi tanımadıkları için elbette bunu başarmamız zor ama imkansız değil. Kuzey Kıbrıs her zaman ikinci veya üçüncü planda oldu uluslararası arenada, artık bizi dışlamalarına müsaade etmeyelim.

Mustafa Arkın

Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuş, Kıbrıslı Türklerin en temel insan hakkıdır. Bu hakkımız elde etmek için pes etmeden birlikte çalışmamız gerekiyor. Ancak bu yıllarca yapamadık çünkü toplumsal düşünmek yerinde her daim bireysel düşündük. KKTC hükümeti gereksiz unsurlara yüksek maliyetler harcama yapacağına profesyonel bir PR şirketi ile çalışıp gerekli lobicilik çalışmalarını yapmalı. İmza kampanyası pasif bir eylem, daha etkili ve ses getiren eylemler şart. Ayrıca unutulmasın ki, KKTC’nin tanınmasını talep edersek kabul edilmez, lakin Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşlar en temel insan hakkımızdır. Bu formül üzerinden hakkımızı savunmak zorundayız