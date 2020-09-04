Atık su kanalı kazısında insan kemikleri bulundu

3 hours önce
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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde atık su kanalı için yapılan kazıda, insan kemiklerinin yanı sıra eski askeri mühimmat bulundu. Müze Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken, Tepe Mahallesi Muhtarı Bulut, ”Bunların eski savaşlardan kalma olduğunu düşünüyoruz” dedi.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Müze Müdürlüğü ekipleri toprağın altından çıkartılan söz konusu materyalleri alıp bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

”ESKİ SAVAŞLARDAN KALMA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ”

Tepe Mahallesi Muhtarı Öner Bulut, gazetecilere, mahallenin alt kısmında atık su kanalı kazıldığını belirterek, “Kepçe kanalı kazarken insan kemikleri, askeri bot çıktı, bunların eski savaşlardan kalma olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlar bununla ilgili gerekli çalışmayı yapıyorlar” dedi.

Mahalle sakinlerinden Tacettin Alp de kanalın içinden kafatası, kemik ve askeri botların çıkması üzerine yetkililere haber verdiklerini ifade etti.

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