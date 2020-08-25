33 yaşındaki pirana, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırlanıyor

Erzurum’un Merkez Yakutiye ilçesi Yukarı Mumcu Mahallesi’nde iş yeri bulunan 40 yaşındaki Kamil Elmalı, çocuk yaşta bir akvaryumcuda görüp hayran kaldığı dev pirana balığına yıllar sonra kavuştu. İşini bırakan akvaryum satıcısının kendisine hediye ettiği balık için Kamil Elmalı, özel bir akvaryum yaptırdı.

4 kilogram ağırlığında ve 60 santimetre uzunluğundaki piranaya ‘Dadaş’ adını koyan Elmalı, bakımıyla da kendi ilgileniyor. Piranaya günde bir kez özel yem ve haftada bir kez de et ya da balık verdiğini belirten Elmalı, balığını Guinness Rekorlar Kitabına sokmak için çalışma yaptığını söyledi.

“ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEKLEŞMİŞ OLDU”

Daha ilkokul çağındayken piranayı akvaryumcuda gördüğünü belirten Elmalı, “Evden çıktıktan sonra gider piranaya bakar sonra okula giderdim. İlgimi çeken bu balığa sahip olmayı çok istiyordum. Piranaya 32 yıl boyunca bakan amca işini bırakınca balığı da bana verdi. Çocukluk hayalim böylelikle gerçekleşmiş oldu” dedi.

DADAŞ REKORLAR KİTABINA GİRECEK

İş yerine gelen müşterilerin piranaya büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Elmalı, bakımının kolay olduğunu başka bir balık türünün yanında yaşamadığını kaydetti. Dadaş Pirananın Türkiye’nin en yaşlı balığı olduğunu vurgulayan Elmalı, “İnşallah ömrü daha uzun olur. Şu anda 33 yaşında. Dünyada ve Türkiye’de yapı olarak belki daha büyükleri vardır ama bundan yaşlısı yok diye tahmin ediyorum. Onun için dünyanın en yaşlı piranası ünvanı alması için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuracağım. Dadaş Pirana yaşından dolayı Guinness Rekorlar Kitabı’na girecek” diye konuştu.