‘Maskesi Burnunu Kapatmadığı’ iddia edilen kadın polisler tarafından darp edildi

İstanbul’da Kadıköy’de bir kadına, maskesi burnunu kapatmadığı iddiasıyla ceza yazılmak istendi. İki polis daha sonra genç kadını gözaltına almaya çalışırken darp etti. Valilik olaya karışan polislerin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Gözaltına alınan genç kadın da açıklama yaptı: ‘Kendilerinin de maskesi yoktu.’

“Kendilerinin de maskesi yoktu zaten. Bunu söyleyip cezayı itiraz ettiğim için beni karakola götürmek istedi. Reddettim ve olay yerinden uzaklaşırken arkamdan gelip beni yakaladı”