Ayasofya Camii’nin simgelerinden Gli’nin sağlığı tehlike altında

6 hours önce
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Ayasofya’nın cami olmasından sonra vatandaşların ilgisinin katlanarak arttığı kedi Gli’nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda kedinin insan yaşıyla 81 yaşında olduğu ve kendisine gösterilen yoğun ilginin kediyi rahatsız ettiği belirtildi.

Ayasofya Camii’nin simgelerinden olan kedi Gli, geçtiğimiz hafta cuma gününden bu yana camiye giden vatandaşların aşırı ilgisine maruz kalıyor. Ancak bu ilgi Gli’yi rahatsız ettiği için Instagram hesabından bir açıklama yapıldı ve “Kalbim eskisi kadar kuvvetli değil. Flaşsız ve uzaktan fotoğraf çek” denildi.

Gli’nin “hagiasophiacat” isimlı Instagram hesabından yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim ama ben 16 yaşında yaşlı bir kediyim .Yani bu insan yaşıyla 81 yaşına denk geliyor. Kalbim eskisi kadar kuvvetli değil.

“Bana mama getirme”

Beni gerçekten seviyor musun?

1- Flaşsız ve uzaktan fotoğraf çek.

2- Bana dışarıdan mama getirme. Çünkü benim mamam özel diyet maması.
3- Bana getirdiğin mamaları benim için hayır yap. Sokak hayvanlarına bağışla.
4- Maskesiz bana yaklaşma.
5- Çok sev, çok sevil.
İmza Gli
Hepinize pati dolusu sevgiler”

 

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