Ayasofya Camii’nin simgelerinden Gli’nin sağlığı tehlike altında

\r\n\r\nAyasofya'n\u0131n cami olmas\u0131ndan sonra vatanda\u015flar\u0131n ilgisinin katlanarak artt\u0131\u011f\u0131 kedi Gli'nin Instagram hesab\u0131ndan yap\u0131lan payla\u015f\u0131mda kedinin insan ya\u015f\u0131yla 81 ya\u015f\u0131nda oldu\u011fu ve kendisine g\u00f6sterilen yo\u011fun ilginin kediyi rahats\u0131z etti\u011fi belirtildi.\r\n\r\nAyasofya Camii'nin simgelerinden olan kedi Gli, ge\u00e7ti\u011fimiz hafta cuma g\u00fcn\u00fcnden bu yana camiye giden vatanda\u015flar\u0131n a\u015f\u0131r\u0131 ilgisine maruz kal\u0131yor. Ancak bu ilgi Gli'yi rahats\u0131z etti\u011fi i\u00e7in Instagram hesab\u0131ndan bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131ld\u0131 ve "Kalbim eskisi kadar kuvvetli de\u011fil. Fla\u015fs\u0131z ve uzaktan foto\u011fraf \u00e7ek" denildi.\r\n\r\nGli'nin "hagiasophiacat" isiml\u0131 Instagram hesab\u0131ndan yay\u0131nlanan mesajda \u015fu ifadelere yer verildi:\r\n\r\n"Sevgili arkada\u015flar, hepinize merhaba. G\u00f6sterdi\u011finiz ilgi i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ederim ama ben 16 ya\u015f\u0131nda ya\u015fl\u0131 bir kediyim .Yani bu insan ya\u015f\u0131yla 81 ya\u015f\u0131na denk geliyor. Kalbim eskisi kadar kuvvetli de\u011fil.\r\n"Bana mama getirme"\r\nBeni ger\u00e7ekten seviyor musun?\r\n\r\n1- Fla\u015fs\u0131z ve uzaktan foto\u011fraf \u00e7ek.\r\n\r\n2- Bana d\u0131\u015far\u0131dan mama getirme. \u00c7\u00fcnk\u00fc benim mamam \u00f6zel diyet mamas\u0131.\r\n3- Bana getirdi\u011fin mamalar\u0131 benim i\u00e7in hay\u0131r yap. Sokak hayvanlar\u0131na ba\u011f\u0131\u015fla.\r\n4- Maskesiz bana yakla\u015fma.\r\n5- \u00c7ok sev, \u00e7ok sevil.\r\n\u0130mza Gli\r\nHepinize pati dolusu sevgiler"\r\n\r\n