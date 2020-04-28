Yol kontrolü yapan polisler TIR’ın içine saklanmış 400 bin sterlin buldu

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yol kontrolü yapan polis ekipleri bir TIR’da yaptıkları aramada paket bantları ile sarılmış 8 balya şeklinde 400 bin sterlin ele geçirildi. Paranın yurt dışından getirildiği ve herhangi bir gümrük beyanının olmadığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre olay Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana geldi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları kontrolde M.G. idaresindeki TIR’ı durdurdu.

Çekicinin arka kısmında bulunan yatak bölümünde yapılan arama neticesinde 8 adet paket bantları ile sarılmış balya şeklinde paketler içerisinde toplam 400 bin sterlin bulundu.

M.G’nin parayı yurt dışından getirdiğini ancak konu ile ilgili herhangi bir gümrük beyanının bulunmadığını belirtmesinin ardından araçta bir arama daha yapan polis araçta daha sonra yapılan detaylı aramada sürücü bölümünde direksiyonun alt kısmında bulunan göz bölümünde 3 bin 660 sterlin daha bulundu.

Olayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatan polis ekipleri M.G. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem yaptı.