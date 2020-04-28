Yol kontrolü yapan polisler TIR’ın içine saklanmış 400 bin sterlin buldu

7 hours önce
0 1,698 Bir dakikadan az

 

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yol kontrolü yapan polis ekipleri bir TIR’da yaptıkları aramada paket bantları ile sarılmış 8 balya şeklinde 400 bin sterlin ele geçirildi. Paranın yurt dışından getirildiği ve herhangi bir gümrük beyanının olmadığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre olay Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana geldi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları kontrolde M.G. idaresindeki TIR’ı durdurdu.

Çekicinin arka kısmında bulunan yatak bölümünde yapılan arama neticesinde 8 adet paket bantları ile sarılmış balya şeklinde paketler içerisinde toplam 400 bin sterlin bulundu.

M.G’nin parayı yurt dışından getirdiğini ancak konu ile ilgili herhangi bir gümrük beyanının bulunmadığını belirtmesinin ardından araçta bir arama daha yapan polis araçta daha sonra yapılan detaylı aramada sürücü bölümünde direksiyonun alt kısmında bulunan göz bölümünde 3 bin 660 sterlin daha bulundu.

Olayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatan polis ekipleri M.G. hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu kapsamında yasal işlem yaptı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

5 days önce
682

Evinin balkonundan etrafa ateş açan kişi polisin iknaları sonucu gözaltına alındı

3 weeks önce
3,529

Polis ve vatandaşların yüzüne tüküren ve öksürenler tutuklanıyor

3 weeks önce
1,979

Evinin bahçesinde 1950’lerden kalma gömülü araba buldu

22 March 2020
1,179

Essex’de tuvalet kağıtlarını çaldılar

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.