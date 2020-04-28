Küçük işletmelere devlet destekli kredi imkanı

7 hours önce
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Maliye Bakanı Rishi Sunak, gelecek haftadan itibaren küçük işletmelere 50 bin sterline kadar devlet destekli kredi verileceğini bildirdi.

İngiliz parlamentosunda konuşan Sunak, küçük işletmelere verilecek desteklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sunak, İngiltere’de küçük işletmelerin corona virüs (Kovid-19) salgını süresince desteklenmesi için 50 bin sterline kadar devlet destekli kredi  verileceğini bildirdi.

Kredi programının gelecek hafta başlayacağını aktaran Sunak, küçük  şirketlerin, başvurularının ardından birkaç gün içerisinde finansmana  erişebileceklerini kaydetti.

Sunak, küçük işletmelere verilecek kredi desteğinde devlet  garantisinin bulunmasının bankaların, kredilerinin geri ödenmeyeceğine dair  endişelerini ortadan kaldırdığını söyledi.

FAİZİ DEVLET ÖDEYECEK

Kredi destek programına göre, küçük işletmelerden bir yıla kadar  anapara ya da faiz ödemesi beklenmiyor. Bu süre zarfındaki faiz ödemeleri devlet  tarafından karşılanacak.

İçerisinde Barclays, Lyods ve UK Finance gibi finans kuruluşlarından  yapılan ortak açıklamada da küçük işletmelerin kredilerine devlet garantisi  verilmesinin bankaların müşterilerine daha hızlı bir şekilde kredi verebilmesini  sağlayacağı belirtildi.

Daha önce İngiliz basınında, “birçok küçük işletmenin bankalardan  kredi alamadığı, bankaların ise buna gerekçe olarak çalışan sayısındaki  yetersizlik ve artan iş yükünü öne sürdüğü” haberleri yer almıştı.

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