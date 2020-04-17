İngiltere’den giden 262 kişi Türkiye’de karantina yurduna yerleştirildi

41 mins önce
0 52 Bir dakikadan az

İngiltere’den giden 262 kişi, Türkiye’de yurda yerleştirildi

ÇANKIRI’da, İngiltere’den Türkiye’ye giden 262 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında KYK yurduna yerleştirildi.

Londra’dan uçakla Türkiye’ye giden 262 kişiye, koronavirüs önlemleri kapsamında ilk olarak Ankara Esenboğa Havalimanı’nda sağlık kontrolleri yapıldı. Daha sonra polis eşliğinde otobüslerle Çankırı’ya götürülen 262 kişi, Çankırı KYK Emir Karatekin Yurdu’na yerleştirildi.

Vatandaşların yurda yerleştirildiği sırada polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi alırken, görevli olan AFAD ve sağlık ekiplerinin koruyucu kıyafet giydiği görüldü. Yurt dışından gelen vatandaşlar, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

23 hours önce
2,167

İngiltere’de virüs sebebiyle ölen her 10 kişiden 9’unun başka bir sağlık sorunu vardı

1 day önce
1,153

İngiltere’de mahsül tarlada kalınca Doğu Avrupa’dan özel uçuşlarla işçi getiriliyor

2 days önce
2,992

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bine dayandı

2 days önce
679

İngiltere’de binden fazla bakım evi çalışanında korona virüs tespit edildi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.