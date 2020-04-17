Harry Potter otobüsleri sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hizmeti verecek

İngiliz medyası, normal şartlarda turistler için Harry Potter Stüdyo turlarını (Warner Bros. Tour Studio London) gerçekleştiren otobüslerin bundan böyle Hertfordshire kontluğundaki İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanlarına servis hizmeti sunacaklarını yazdı.

Independent gazetesinin aktardığına göre normal şartlarda turistler için Harry Potter Stüdyo turlarını gerçekleştiren otobüsler bundan böyle Hertfordshire kontluğundaki İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri çalışanlarına servis hizmeti sunacak.

Habere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olması nedeniyle Harry Potter Stüdyoları kapandı ve otobüs şirketi, sihirbazlar ile ilgili filmlerinin çoğunun çekildiği yere yapılacak tüm turları iptal etmek zorunda kaldı.

Bunun yerine doktorlar ve hemşireler, mesafeyi koruma dahil olmak üzere tüm güvenlik kurallarına uymak kaydıyla Hertfordshire’in 3 farklı noktasına ücretsiz olarak ulaşabilecek.

Batı Hertfordshire’de bulunan bir hastanenin çalışanlarından Paul da Gama, “Sağlık çalışanlarımızın, bu hastalıkla mücadeleden dolayı neredeyse tüm gücü tükendi. Bu nedenle sağlıklı olan herkesin ulaşımda sıkıntı çekmemesi çok önemli” açıklamasında bulundu.