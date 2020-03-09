Londra eski Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Ali Babacan’ın partisinin kurucuları arasında

Uzun süredir parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan, dün partisinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na verdi. 90 kişilik kurucular kurulu listesinde 27 kadın, 16 genç isim yer alırken, kurucular kurulunda yer alan tek milletvekili bir süre önce AKP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu oldu.

Deva Partisi’nin merak edilen kurucular listesinde İngiltere’de yaşayan toplum üyelerimizin yakından tanıdığı bir isim var. Londra eski Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, AKP’den ayrılan siyasetçiler olarak bilinen isimlerin kurduğu ikinci siyasi parti Deva’nın kurucu üyeleri listesinde yer aldı.

2014 – 2018 yılları arasında İngiltere’de hizmet veren Bilgiç’in emekli olmasıyla birlikte yerine şu anki Büyükelçi Ümit Yalçın atanmıştı.

ABDURRAHMAN BİLGİÇ KİMDİR?

Abdurrahman Bilgiç 1963 yılında Adıyaman’da doğmuştur. 1981 yılında Kadıköy Anadolu Lisesinden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. 1986 yılında Dışişleri Bakanlığı’nda görev almıştır. 2003-2005 yıllarında Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 2005-2007 yılları arasında Münih Başkonsolosluğu yapmıştır.

Nisan 2011’de Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliğine getirilmiş ve 30 Eylül 2011 tarihli resmi gazetede yayınlanan bakanlar kurulu kararıyla merkeze çekilmişti. MİT Müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Bilgiç, 8 Temmuz 2014’te Londra Büyükelçiliği görevine başlamış, 26 Eylül 2018’de emekliye ayrılarak görevi Ümit Yalçın’a devretmişti.