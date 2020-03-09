Kanser mücadelesi veren gencimiz Talia hayatını kaybetti

2 hours önce
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Yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden genç toplum üyemiz Talia Tosun’un hayatını kaybettiği duyuruldu.

Anne Sadiye Tosun, yavrusu için yardım çağrısını gazetemiz aracılığı ile toplumumuza ulaştırmış, geçen Mayıs ayında doktorların koyduğu bir tür kan kanseri olan Akut Lenfositik Lösemi teşhisi sonrası donor arama çalışmaları başlamıştı.

24 yaşındaki Talia Tosun’un için toplum üyelerimiz ve bazı derneklerimizce tedavisinde ona yardım etmeyi amaçlayan bazı etkinlikler yapılmıştı.

Taila için Facebook’ta açılan sayfadan tedavi sürecini paylaşan ailesi, genç kızın acı kayıp haberini duyurdu.

Yapılan açıklamada Taila’nın aylardır devam tedavilere rağmen dün gece yaşamını yitirdiği haberi paylaşıldı.

Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dilenirken, zorlu günlerinde Talia’yı yalnız bırakmayan herkese teşekkür edildi.

Kuzey Londra’nın Edmonton bölgesinde doğup büyüyen 24 yaşındaki Talia Tosun, azimli ve başarılı bir gençti. Kızının uzun yıllardır çalıştığını ve biriktirdiği parayla geçen yılın Şubat ayında kendi apartman dairesini satın alarak taşındığını söyleyen anne Tosun, Talia’nın herkes tarafından çok sevilen ve değer verilen, iyi bir evlat, iyi bir kız kardeş, iyi bir arkadaş ve iyi bir meslektaş olduğunu dile getirmişti.

Londra Gazete olarak Talia’ya Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı ve sabırlar dileriz.

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