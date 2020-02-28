Avrupa’ya geçmek isteyen bazı mülteciler sınıra ve otogarlara gidiyor

Alanda bekleyen bir kişi, “Dün sabah 1’den beri gittikçe gidiyor. 5 bin civarında kişi gitti. Hâlâ da gitmeye devam ediyor. Kapıların açılması herkes için iyi oldu” dedi.

Minibüs ve taksilerle sınır kapılarına gidiyorlar

Zeytinburnu’nun işlek caddesi 58. Bulvar’da toplanan Suriyeliler, tuttukları minibüs ve taksilerle sınır kapılarına gitmek üzere Esenler’deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na gitti.

Bazıları ise kendi araçlarıyla Edirne’ye doğru yola çıktı.

Havadan görüntülendi

İstanbul Zeytinburnu’nda taksi ve münibüslerle otogara gitmek için yola çıkan mülteciler havdan görüntülendi. Görüntülerde ilçenin en işlek caddelerinden 58. Bulvar’da yoğun taksi ve minibüs kuyruğu oluştuğu görüldü.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda mülteci yoğunluğu

Mülteciler minibüs ve taksilerle Esenlerdeki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na gelmesinin ardından Edirne yönüne gidecek otobüslerin dolu olduğu gözlemlendi.

Otobüs şoförü Serkan Baykara, “Şu anda Edirne seferini yapıyoruz. Edirne gidişleri çok yoğunuz. Dün akşamdan beri çok yoğunuz. Ek seferler açtık. Yolcularımızın yüzde 80’ini mülteciler oluşturuyor” dedi.

Çanakkale Ayvacık’ta göçmenler botlarla Yunan adalarına geçmeye çalışıyor

Türkiye’nin düzensiz göçmenler konusunda aldığı serbest geçiş kararı sonrasında göçmenler Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na botlarla geçmeye çalışıyor.