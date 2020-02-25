Esenboğa havalimanında corona alarmı! THY uçağı acil iniş yaptı! Ankara Esenboğa'da corona virüsü alarmı... Tahran-İstanbul seferini yapan THY uçağının virüs şüphesiyle Esenboğa'ya iniş yaptığı öne sürüldü. DHA da İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türklerin bulunduğunu duyurdu.

Airporthaber’in haberine göre THY’nin Tahran’dan havalanarak İstanbul’a gelmek üzere hareket eden TK879 sefer sayılı yolcu uçağı corona virüsü şüphesiyle Ankara’ya acil iniş yaptı. Esenboğa Havalimanı’nda olağanüstü hal ilan edildi.

Uçaktaki bir yolcuda korona virüs belirtileri olduğu ve uçuş ekibinin acil iniş kararı aldığı öğrenildi. Uçağı karşılamak üzere çok sayıda sağlık ekibi hazır bulunduruldu.

UÇAKTA 132 YOLCU VAR

TC-LOE kuyruk tescilli A330-300 tipi uçağın 10:45 sularında Esenboğa Havalimanı’na teker koyduğu ve tüm yolcuların taramadan geçirildiği belirtildi.

Yapılan tüm işlemlerin Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri koordinesinde yürütüldüğü ve bir yolcuda virüs şüphesi olduğu ifade edildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan talimatla Türk şirketlerinin İran’dan sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının taşınmasına izin verilmişti. Bu talimat doğrultusunda Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınan yolcu ya da yolcuların Türk kimlikli olma olasılığının yüksek olduğu belirtildi. Uçakta 132 yolcu bulunduğu öğrenildi.