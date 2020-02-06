Kızına cinsel istismardan tutuklanan babaya 30 yıl hapis cezası

2 hours önce
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Kayseri’de 5 yaşındaki kızı A.D.’ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Hüseyin D., 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Develi’de yaşayan Hüseyin D., temizlik işlerine giden eşi F.D.’nin evde olmadığı sırada kızı A.D.’ye cinsel istismarda bulundu.

Çocuğun durumu anlattığı annesi F.D.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Hüseyin D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Hüseyin D., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Hüseyin D., son savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve suçlamaları reddettiğini söyleyerek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığa 30 yıl hapis cezası verdi.

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