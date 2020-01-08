Atlas Global’de bazı uçuşlar iptal edildi

Atlas Global Hava Yolları’nın bazı uçuşları tarife değişikliği sebebiyle iptal edildi. Atlas Global ekonomik sıkıntılardan dolayı geçen kasım ayında uçuşlarını durdurmuş, uçuşlar daha sonra tekrar başlamıştı. Atlas Global’in internet sitesinde yurt dışı bilet bulunamıyor. Şirket yetkilileri henüz bir açıklama yapmadı.

Ekonomik sıkıntılar sebebiyle geçen kasım ayında uçuşlarını iptal eden Atlas Global Havayolları’nda uçuşlar tekrar iptal edilmeye başlandı. 10 Ocak’taki Londra-İstanbul uçuşunun iptal edildiği bildirildi.

Müşterilere gönderilen bilgi notunda uçuşun tarife değişikliği sebebiyle iptal edildiği vurgulandı.

Sozcu.com.tr konu hakkında görüş almak için Atlasglobal yetkililerine ulaşamadı. Firmanın çağrı merkezi de cevap vermiyor. Şirketin sömestr tatili döneminde başka uçuşlarının da yoğunluk sebebiyle ertelendiği ifade ediliyor.

İptal edilen uçuşlar arasında 10 Ocak Antalya-İstanbul, 11 Ocak Bodrum-İstanbul, 13 Ocak İstanbul-Amsterdam, 18 Ocak Amsterdam-İstanbul, 17 Ocak İstanbul-Londra, 18 Ocak İzmir-İstanbul, 31 Ocak Londra-İstanbul, 6 Şubat İstanbul-İzmir uçuşlarının da bulunduğu belirtildi.

Atlasglobal’in internet sitesi üzerinden yurt dışı uçuş bileti almak isteyenler bilet bulmakta zorlanıyor.

NE KADAR BİR İADE YAPILMALI?

Hava yolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik’e göre uçuştan iki hafta önce uçuş iptali yolcuya bildirilirse hava yolu şirketi bilet ücretinin tamamının satın alınmış olduğu fiyat üzerinden nakit olarak veya elektronik banka havalesi ile yolcuya iade ediyor.

Uçuşa iki haftadan kısa bir süre kalmışken uçuş iptal edilirse, yolcu bu süreçte bilgilendirilmiş olsa dahi, yolcuya iç hatlar için 100 euro, Dış hat uçuşlarında ise yolculara;

a) 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 euronun Türk Lirası cinsinden karşılığı,

b) 1500 ile 3500 kilometre arası uçuşlar için 400 euronun Türk Lirası cinsinden karşılığı,

c) 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 euronun Türk Lirası cinsinden karşılığı, tazminat ödemek zorunda

Kaynak: Sözcü