AYM’den Yüce Divan sıfatıyla İlker Başbuğ kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanmasına izin vermemişti

4 hours önce
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yüce Divan sıfatıyla, 26. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ’un, ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, silahlı örgüt kurmak ve yönetmek suçlarından cezalandırılması’ istemiyle açılan kamu davasının, ‘muhakeme şartının gerçekleşmemesi’ nedeniyle düşmesine karar verdi.

AYM Genel Kurulu, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Başbuğ ile 18 sanık hakkında verdiği görevsizlik kararı üzerine Yüce Divan sıfatıyla dosyayı incelemişti.

Başbuğ’a isnat edilen fiillerin, Yüce Divan’ın yargılama yetkisi kapsamında kaldığına karar veren heyet, Başbuğ hakkında, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu uyarınca soruşturma izni alınması gerektiğinden, sanık hakkındaki yargılamanın durmasına, diğer 18 sanık hakkındaki davaların ayrılmasına karar vermişti.

Başbuğ hakkında soruşturma izni alınması için dosyanın bir örneğinin Başbakanlığa gönderilmesi kararlaştırılmıştı.

Cumhurbaşkanı, soruşturma izninin işleme konulmamasına karar verdi

Başbakanlığın kaldırılması nedeniyle izin süreci Cumhurbaşkanlığı’nda işletildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın, Başbuğ hakkındaki soruşturma izninin işleme konulmamasına karar vermesi üzerine, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yüce Divan sıfatıyla dosyayı inceledi.

Duruşmasız yapılan oturumda, Başbuğ hakkında, ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek, silahlı örgüt kurmak ve yönetmek suçlarından cezalandırılması’ istemiyle açılan kamu davasının, “muhakeme şartının gerçekleşmemesi” nedeniyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223’üncü maddesinin 8’inci fıkrası gereğince düşmesine karar verildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/8. maddesi, “Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir” hükmünü içeriyor.

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