Pakistan’da trende yangın: En az 71 kişi öldü

5 hours önce
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Pakistan’ın Liyakatpur kenti yakınlarında hareket halindeki bir trende patlama oldu. Patlama sonrası çıkan yangında ilk belirlemelere göre 62 kişi hayatını kaybetti.

Hareket halindeki trende çıkan yangının en az 3 kompartımanı hasar gördü. Demiryolları Bakanı Sheikh Rashid Ahmed, yakında bir hastane olmadığı için yaralananların helikopterlerle hastanelere taşındığını söyledi.

Raşid, “İki tüp patlamış. Yemek yaparken yağ kızdırıyorlarmış alev almış” dedi. Bakan, uzun seyahatlerde yolcuların yemek pişirmek için yanlarında getirdikleri tüplerin sorun yarattığını söyledi.

Polis yetkilisi, yangının yolcuların kahvaltı hazırlarken kullandığı tüpün patlaması nedeniyle çıktığını duyurdu. Yetkililer kompartımanların kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığını ekledi.

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