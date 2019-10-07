Suriye’nin kuzeydoğusundaki ABD birlikleri, Türkiye’nin düzenleyeceğini açıkladığı askeri operasyon öncesi bölgeden çekilmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Çizilen çerçeveyi aştığını düşünürsem, Türkiye’nin ekonomisini yerle bir ederim. Daha önce bunu yaptım!” dedi. Trump’ın tweeti sonrası Dolar/TL kuru 5,80’i aştı.

Trump açıklamasında, “Türkler, Avrupalılar ve diğerleriyle birlikte, yakalanan IŞİD savaşçılarına ve ailelerine göz kulak olmalılar. ABD, herhangi bir kişinin tahmin edebileceğinden çok daha fazlasını yaptı, IŞİD halifeliğinin yüzde 100’ünü ele geçirmek de buna dahil. Şimdi ABD’nin kendi topraklarını koruma zamanı. Şimdi bölgede diğerlerinin, ki bunların bazılarının refah seviyesi çok yüksek, topraklarını korumasının zamanı geldi. ABD ÇOK BÜYÜK!” ifadelerini kullandı.

Donald Trump Twitter hesabından daha önce yaptığı açıklamada ise ülkesinin Suriye’de IŞİD ile savaşmak için gerekenden daha uzun süre kaldığını söyledi. Trump, bundan sonra Suriye’deki durumla Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtlerin ilgilenmeleri gerektiğini belirtti.

Trump; ABD’nin “IŞİD’i yüzde 100 yenilgiye uğrattığını” ancak özellikle Avrupa’dan gelen IŞİD militanlarını kıta ülkelerinin geri almak istemediğini kaydetti ve ülkesinin artık, ödediği yüksek bedele rağmen IŞİD militanlarını hapiste tutamayacağını vurguladı.

ABD Başkanı, “Kürtler bizimle savaştı ama bunun için para ve ekipman desteği aldılar. Türkiye ile on yıllardır savaşıyorlar. Ben bu savaşı 3 yıl boyunca geciktirmeye çalıştım ama artık bizim için, çoğu aşiret mücadeleleri olan sonu gelmeyen saçma savaşlardan geri çekilme ve askerlerimizi eve getirmenin vakti geldi” dedi.

ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Suriye’nin kuzeydoğusudaki askerlerini çekmeye başlamasını kastederek, “Bu planın uygulanması halinde, kararın geri alınması çağrısı yapan bir tasarıyı Senato’ya sunacağız. Cumhuriyetçilerin de Demokratlarında da tasarıya güçlü bir şekilde destek vermelerini bekliyorum” dedi.

Açıklamasında “Basındaki haberler doğruysa felaket kapıda demektir” ifadelerini kullanan Graham, operasyonun Türkiye’nin ABD Kongresi’yle tüm ilişkilerini yok edeceği uyarısında bulundu.