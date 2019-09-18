HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 40’a yükseldi

3 hours önce
0 78 Bir dakikadan az

ÇOCUKLARININ dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemine katılan aile sayısı, eylemin 16. gününde 40’a yükseldi.

Annelerin çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP önünde başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.

2015 yılında oğlu Onur Han’ın 24 yaşındayken PKK tarafından kaçırıldığını ileri süren anne Selma Han da HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek oturma eylemine katıldı.

Han, “Diyarbakır’a Muş’un Varto ilçesinden geldim ve oğlumun Türkiye’ye gelmesini istiyorum. Oğlum geçtiğimiz yıl aradığında Suriye’de olduğunu söyledi bana. Her nerede olur ise olsun gelsin teslim olsun” diye konuştu.

 

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 day önce
195

Avrupa’ya göç ağustos ayında arttı

5 days önce
453

Aile içi şiddet sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı son 5 yılın en yüksek düzeyinde

5 days önce
244

Şelalede mahsur kalan aile şişedeki notla kurtuldu

1 week önce
415

Müslüman olduktan sonra ırkçı paylaşım yapan İrlandalı şarkıcı özür diledi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin