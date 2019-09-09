Gerçek savcıyı dolandırıcı sanınca hakkında dava açıldı

İstanbul’da kendisini arayan savcıya ‘Beni mi dolandıracaksın’ diyerek telefonu yüzüne kapatan genç hakkında ‘savcıya hakaret’ten dava açıldı.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman’ın haberine göre, Anadolu Adliyesi’nde görevli Cumhuriyet Savcısı, soruşturma dosyasındaki taraflardan birinin ifadesini almak istedi.

28 yaşındaki Resul S., iddiaya göre çıkarılan tebligatlara rağmen adliyeye gelmek istemedi. Geçtiğimiz aylarda Resul S.’nin telefonu çaldı. Savcı, kendisini tanıttıktan sonra genç adamdan ifade vermesini istedi. Fakat yine iddiaya göre Resul S., “Medyada her gün duyuyoruz. Kendilerini savcı hakim olarak tanıtan dolandırıcılar var. Dolandırıcı mısın sen?” diyerek telefonu kapattı.

Savcı bu konuşma sonrası Resul S.’yi savcılığa ihbar etti. Savcının şikayeti sonrası Resul S. hakkında dava açıldı.

Gözaltına alınan Resul S. ifadesinde, kendisini arayan kişinin savcı olduğunu bilmediğini beyan ederek, “Her gün kendisini savcı olarak tanıtan kişilerin vatandaşları dolandırdıkları ben de savcı beyi dolandırıcı olarak düşündüm. Aramızda hararetli bir konuşma geçti. Savcı olduğunu bilmiyordum” dedi.

İfadesi sonrası genç, serbest bırakıldı.