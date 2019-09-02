Türkiye ekonomisinde küçülme sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan-Haziran 2019 arasındaki ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı. Açıklamada “Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla ikinci çeyrek tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 azaldı” denildi. Takvim etkisinden arındırılmış ekonomik küçülme ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 olarak tespit edildi.

İnşaat sektörü katma değeri yüzde 12,7 azaldı

TÜİK ayrıca Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’yı oluşturan faaliyetlere göre şu bilgiye yer verdi: “2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3,4 arttı, sanayi sektörü yüzde 2,7 ve inşaat sektörü yüzde 12,7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 0,3 azaldı.”

Açıklanan rakamlar inşaat sektörünün artarak küçülmeye devam ettiğini ortaya koydu. İnşaat sektörünün toplam Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya katma değeri 2018’in üçüncü çeyreğinde yüzde 5,6, dördüncü çeyreğinde yüzde 8,22 ve 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 10,9 azalmıştı.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 1,1 azaldı

TÜİK’ten yapılan açıklamada ayrıca “hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamalarının” 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,1 azaldığı belirtildi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,3 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22,8 azaldı.

TÜİK ayrıca mal ve hizmet ihracatının da zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 8,1 artarken ithalatının ise yüzde 16,9 azaldığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan-Haziran 2019 arasındaki ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı. Açıklamada “Gayrisafi Yurt İçi Hâsıla ikinci çeyrek tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 azaldı” denildi. Takvim etkisinden arındırılmış ekonomik küçülme ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 olarak tespit edildi.

İnşaat sektörü katma değeri yüzde 12,7 azaldı

TÜİK ayrıca Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’yı oluşturan faaliyetlere göre şu bilgiye yer verdi: “2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3,4 arttı, sanayi sektörü yüzde 2,7 ve inşaat sektörü yüzde 12,7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 0,3 azaldı.”

Açıklanan rakamlar inşaat sektörünün artarak küçülmeye devam ettiğini ortaya koydu. İnşaat sektörünün toplam Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ya katma değeri 2018’in üçüncü çeyreğinde yüzde 5,6, dördüncü çeyreğinde yüzde 8,22 ve 2019’un ilk çeyreğinde yüzde 10,9 azalmıştı.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 1,1 azaldı

TÜİK’ten yapılan açıklamada ayrıca “hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamalarının” 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,1 azaldığı belirtildi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,3 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22,8 azaldı.

TÜİK ayrıca mal ve hizmet ihracatının da zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 8,1 artarken ithalatının ise yüzde 16,9 azaldığını açıkladı.