Damattan yengeye, oğuldan kuzene; CHP’li belediyelerde üst üste torpilli atamalar
31 Mart yerel seçimini “halkçı belediyecilik” üzerine kuran, liyakat ve işi ehline verme söylemi üzerinden propaganda yapan CHP’li belediyelerde yapılan torpilli atamalar tartışılıyor.
Kendisine bir maaş daha bağlayan, oğlunu şirkete müdür yardımcısı yapan, kuzenini özel kalem müdürü olarak koltuğa oturtan CHP’li belediyelerdeki skandallara bir yenisi daha eklendi. Bu kez Adana’da meydana gelen olayda CHP’li belediye başkanı damadını özel kalem müdürü olarak atadı.
“Tamamen yasal”
CHP’li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, meclis kararıyla belediye şirketi olan “Karaburun Belediye Personel Ltd. Şti.”ye müdür olarak atandı. Erdoğan’ın belediyeye ait şirketten 7 bin 500 lira maaş aldığı belirtilirken başkandan ilk olarak “yasalara uygun” açıklaması geldi.
Seyhan Belediyesi’nin haziran ayındaki meclis toplantısında alınan kararla Akay, damadı emekli subay Ahmet Erdal Şenyurt’u özel kalem müdürlüğü görevine getirdi.
Gazeteci İsmail Saymaz da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “CHP’li de olsa damatların yeri ayrı demek ki” ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu ne demişti?
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Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanları için sıraladığı 7 ilke şöyle:
1 – Yönettiğiniz belediyede hemşerilerinizi inançları, kimlikleri ya da yaşam tarzları itibariyle ötekileştirmeyiniz. Tüm vatandaşları kucaklayınız…
2 – Hizmeti belli kişiler, zümreler, akrabalar, yandaşlar için değil, halk için üretiniz. Sizi, bulunduğunuz makama taşıyanın belde halkı olduğunu asla unutmayınız.
3 – Fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapınız. Yatırımlarınızda bu mahallelere öncelik veriniz… Hizmet programınızda özellikle engelli – dezavantajlı gruplar ve kadınlar lehine irade ortaya koyunuz…
4 – Yoksullara yardım yaparken insan onurunu koruyunuz, ailenin ya da kişinin yoksulluğunu asla teşhir etmeyiniz. Yani halkçılığın temel ilkelerinden olan “sağ elin verdiğini sol el görmeyecek” anlayışına uygun davranınız…
5 – Harcamalarınızı, yatırımlarınızı mali disiplin içerisinde planlayınız. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete veriniz. Bütçe kullanımlarınızla ilgili olarak belli aralıklarla belde sakinlerini ve kamuoyunu bilgilendiriniz. Bu aynı zamanda “israfla mücadele” demektir. Hiç kimse unutmasın “kul hakkı” halkçılığın temel ilkelerinden biridir…
6 – Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız. Halkçılığın bir diğer temel ilkesi olan “işi ehline verme” kuralını, her atamada göz önünde bulundurunuz. Kamu yararına uygun olması şartıyla sizden önce başlatılmış projeleri sürdürünüz…
7 – Belediyeyi “adaletle” yönetiniz… Hakkı, hukuku ve adaleti her ortamda savununuz ve gereğini yapınız. Belediye çalışanlarının özlük haklarını eksiksiz koruyunuz, kimsenin işiyle ve aşıyla uğraşmayınız. Böylece size oy vermeyenlerin dahi size saygı duymasını sağlarsınız…