Rusya sinek bulunan 20 ton nektarini Türkiye’ye iade etti

4 hours önce
0 48 Bir dakikadan az

Nektarin

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor, zararlı böcek türü taşıdığı tespit edilen yaklaşık 20 ton nektarini Türkiye’ye iade edildiğini belirtti.

Rosselhoznadzor’dan yapılan açıklamada, Bryansk bölgesinin Noviye Yurkoviçi gümrük kapısında incelenen 19.75 ton nektarinde Akdeniz meyve sineğine rastlandığı ifade edildi.

Meyvenin Moskova’ya gittiği belirtilen açıklamada, “Söz konusu üründe karantinaya tabi zararlı böceğin canlı kurtçukları tespit edildi. Bryansk Bölgelerarası Veterinerlik Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen incelemeler, meyvenin Akdeniz meyve sineğini (Ceratitis capitata (Wied.)) taşıdığını ortaya çıkardı” dendi.

Nektarinin Türkiye’ye iade edildiği kaydedildi.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

6 hours önce
87

Volkswagen yeni fabrikayla ilgili nihai kararı henüz almadı

10 hours önce
194

“İnsanlar kanser olmadan tanısı konulacak”

13 hours önce
144

“AB havlıyor ama Türkiye’yi ısırmıyor”

16 hours önce
133

S-400 teslimatı başladı, malzemeler Ankara’ya geldi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin