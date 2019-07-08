AKP’den istifa eden Ali Babacan: Yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir
AKP’nin Kurucular Kurulu’nda yer alan Ali Babacan, yeni parti hazırlığını ilk kez dile getirdiği bir duyuru ile AKP’den istifa ettiğini açıkladı.
Babacan, Haziran ayı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, ayrılma gerekçelerini ise deklarasyon niteliğinde sunduğu bir dosya ile hem yazılı hem de sözlü aktarmıştı.
Ali Babacan istifa açıklamasında, “aklen ve kalben ayrılık yaşadım” ifadesini kullandı.
Gerekçe olarak ise “Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna” ihtiyaç duyulmasını gösterdi ve “yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir.” dedi.
Yeni parti çalışmasını da ilk kez resmi olarak duyuran Ali Babacan şunları söyledi:
Ali Babacan, 8 Temmuz itibariyla 18 yıllık AKP üyeliğini sonlandırdığını açıkladı.
Reuters haber ajansına konuşan Ali Babacan’ın danışmanlarından biri, eski başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanının, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le birlikte yeni partiyi büyük ihtimalle sonbaharda kuracağını söyledi.