AKP’den istifa eden Ali Babacan: Yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir

AKP’nin Kurucular Kurulu’nda yer alan Ali Babacan, yeni parti hazırlığını ilk kez dile getirdiği bir duyuru ile AKP’den istifa ettiğini açıkladı.

Babacan, Haziran ayı sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede, ayrılma gerekçelerini ise deklarasyon niteliğinde sunduğu bir dosya ile hem yazılı hem de sözlü aktarmıştı.

Ali Babacan istifa açıklamasında, “aklen ve kalben ayrılık yaşadım” ifadesini kullandı.

Gerekçe olarak ise “Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna” ihtiyaç duyulmasını gösterdi ve “yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir.” dedi.

Yeni parti çalışmasını da ilk kez resmi olarak duyuran Ali Babacan şunları söyledi:

Ben ve pek çok arkadaşım, böyle bir çalışma için büyük ve tarihi bir sorumluluk hissetmekteyiz. Bu süreçte, aynı ahlaki ve toplumsal sorumluluğu hisseden çok sayıda insanla tanışmış olmak da bizim için çok sevindirici olmuştur. İnanıyorum ki, karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümü, ancak, temsil gücü yüksek ve geniş bir kadro çalışmasıyla mümkün olacaktır. Beraberce çalışmak ve ortak aklı hedeflemek zorundayız. Çalışmalarımızın bağımsız ve özgür bir şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Her konuda beyaz sayfalarla işe başlamak gerekmektedir.

Ali Babacan, 8 Temmuz itibariyla 18 yıllık AKP üyeliğini sonlandırdığını açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan Ali Babacan’ın danışmanlarından biri, eski başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanının, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le birlikte yeni partiyi büyük ihtimalle sonbaharda kuracağını söyledi.