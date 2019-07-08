İstanbul’da yasaklanan onur yürüyüşü için elçilik önünde eylem

İngiltere’de faaliyet gösteren Özgürlük için Mezopotamyalı ve Anadolulu Kuirler grubu Londra’daki Türk Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

Londra’nın merkezinde yer alan elçilik binası önünde 4 Temmuz Perşembe günü saat 2’de bir araya gelen eylemciler, İstanbul’da yasaklanan onur yürüyüşünü protesto etti.

“Londra, İstanbul LGBTI+ Yürüyüşünün Yanındadır” pankartı açan MAQFA grubu bir de açıklama yaptı:

“Bugün burada Birleşik Krallık’ta yaşayan Türkiye’den ve Kürdistan’dan gelen bir grup kuir olarak gururla toplandık. Amacımız, geldiğimiz yolculuğu görünür kılmak, İstanbul Onur Yürüyüşüyle gururuyla dayanışma içinde, İstanbul Onur Yürüyüşü açıklamasını yüksek sesle okumak.” diyerek, İstanbul Onur Haftası komitesi tarafından yayınlanan bildiriyi İngilizce okudular. Söz konusu bildirinin bazı kısımları şöyle:

“Güvenlik gerekçesi ile İstiklal Caddesi’ni tüm toplumsal muhalefete kapatan İstanbul Valiliği, Bakırköy için yaptığımız başvuruyu toplumsal tereddütlü grup olduğumuz iddiasıyla hukuksuzca reddetti. Bu yasak göstermiştir ki sadece Taksim değil tüm İstanbul LGBTİ+’lar için yasaktır. Ve hatta Antalya, Mersin, ODTÜ ve İzmir’deki yasaklarla birlikte LGBTİ+ düşmanlığı neredeyse bir devlet politikası haline gelmiştir.

Halkın huzur ve güvenliği, terör, genel ahlak, genel sağlık gibi birbiriyle alakası olmayan kopyala yapıştır gerekçelerle yürüyüşümüzü yasaklayanlar devleti yönetemeyeceklerini bir kez daha göstermiştir. Halkın huzurunu tehdit eden yıllarca barışçıl şekilde gerçekleştirilen Onur Yürüyüşleri değil, 5 senedir onur yürüyüşlerinde halk saldıran kolluk güçleridir…

Stonewall’da yanan ateşten beri onurlu bir yaşam için verdiğimiz örgütlü mücadelenin bugün 50. yılındayız. Stonewall’un 50., İstanbul Onur Haftası’nın 27. yılında Orlando’dan Yeni Delhi’ye, Filistin’den Amsterdam’a dünyanın her yerinde bedenlerimiz, haklarımız ve varoluşumuz için verdiğimiz mücadelemizden güç alarak tekrar haykırıyoruz: Ne yaşamlarımızdan ne dayanışmamızdan ne de örgütlü mücadelemizden vazgeçiyoruz! Buradayız, alışın, gitmiyoruz!…”

Grup yapılan açıklamanın ardından “Neredesin aşkım? Burdayım aşkım!” ve “Ay! Ay! Ay!” sloganları atarak protestolarına son verdi.