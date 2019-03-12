THY’den Boeing 737 Max 8’leri yere indirme kararı

İstanbul'dan havalanan Boeing 737 Max 8'ler havadan geri döndüTürk Hava Yolları (THY), filosunda bulunan Boeing 737 Max 8'leri yere indirme kararı aldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı açıklamada "Uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir” dedi.

4 saat önce
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Boeing 737 Max uçaklarında uçuş sırasında ortaya çıkan emniyeti etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar; uçaklarımız 13 Mart itibariyle ticari seferlerden çekilmiştir dedi.

Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulaması, THY filosunda bulunan İstanbul’dan kalkış yapan Boeing 737 Max 8’lerin Atatürk Havalimanı’na geri döndüğü bilgisini fotoğraf eşliğinde paylaştı.

 

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