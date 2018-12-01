Büyükelçi Ümit Yalçın temaslarda bulundu

TÜRKİYE’NİN Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Büyükelçilik rezidansında Türkiye’den gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’u ağırladı.

6 saat önce
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TÜRKİYE’NİN Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Büyükelçilik rezidansında Türkiye’den gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’u ağırladı.

13 ÜNİVERSİTE İLE İNDİRİM PROTOKOLÜ

Londra’da temaslarını sürdüren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Safran’ın da katılımıyla Birleşik Krallık’ta burslu okuyan Türkiyeli öğrencilerin ve 46 üniversitenin temsilcisiyle düzenlenen resepsiyonda bir araya gelindi. Etkinlik vesilesiyle, 13 üniversiteyle indirim protokolü imzalandı.

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