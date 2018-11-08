Londra’da Çankaya’yı anlattı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen konferansta, sosyal belediyecilik anlayışını ve bu doğrultudaki hizmetlerine ilişkin bilgi verdi…

Avrupa’nın önde gelen bilim kurumlarından London School of Economics’te, “Çoğunluk İçin Avrupa-Avrupa’yı Dönüştürecek Sol Bir Strateji Geliştirmek” isimli konferans düzenlendi. Konferansın, “toplumcu” ve “sosyal demokrat” belediyeciğin tartışıldığı “Değişen Avrupa’da Sosyal Demokrat Belediyeler” oturumuna, Avrupa’dan sadece iki belediye davet edildi. Dünyanın tanınırlık açısından sayılı belediyelerinden olan Barcelona Belediyesi’nin yanında, sadece Çankaya Belediyesi bir ilçe belediyesi olarak oturuma katıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konferasta, sosyal belediyecilik anlayışını ve bu doğrultudaki hizmetlerini anlattı. Sunumunda, 5 yıllık belediye başkanlığı dönemindeki faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Taşdelen, Çankaya Belediyesi’nin kentsel sanayiyi, tarımı, turizmi geliştirmeye ve kentsel istihdamı artırmaya yönelik, doğrudan yoksulluğu azaltıcı/önleyici politikalar alanında çalıştığını vurguladı. Yüzde 70’lere varan oy oranının, doğru yöntem ve çalışmalarla kitlelerin kazanılabileceğini gösterdiğini belirten Taşdelen “Biz Çankaya’da kamucu bir anlayışla toplumun bütün kesimlerine özellikle de arka sıradakilere sürekli, düzenli hizmet götürüyor ve onlarla yeni bir kent düzeni inşa ediyoruz” dedi. (MİLLİYET.COM)