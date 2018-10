Verifone Türkiye ofisinden Londra’ya atama

Ödeme sistemlerinde Türkiye’nin ve dünyanın lider şirketi Verifone’un EEMEA (Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi Başkanı ve Global İcra Kurulu Üyesi Bülent Özayaz’ın mevcut pozisyonuna tüm Avrupa eklendi. Bu yılın dördüncü çeyreği itibarıyla Verifone Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan Sorumlu Başkan ve Verifone Global İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını Londra’da sürdürmeye başlayan Özayaz’ın sorumlu olduğu ülke sayısı 81’den 111’e çıkarken bu ülkelerden 19’unda Verifone ofisi bulunuyor.

BÜLENT ÖZAYAZ KİMDİR?

ODTÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Bülent Özayaz, New York’taki Hofstra Üniversitesi’nden Ekonomi ve Finans alaninda Yuksek Lisans derecesi aldı. Profesyonel hayatına New York’ta bilgisayar mühendisi olarak başlayan Özayaz, kariyeri boyunca proje yönetimi, satış, pazarlama ve genel müdürlük gibi görevler üstlendi. Aralarında ABD, Kanada, İsrail, Avustralya, İngiltere’nin de yer aldığı ülkelerde çeşitli projelerin yönetiminde bulunan Bülent Özayaz, 1996 yılında Verifone’da çalışmaya başladı. 2006 yılında Verifone New York ofisinde Pazarlama Başkan Yardımcısı olan Özayaz, şirket bünyesindeki üst düzey görevlerin ardından 2012 yılında Verifone Türkiye ofisine geçiş yaptı.

Bülent Özayaz, 2013 yılından bu yana Verifone EEMEA Bölgesi Başkanı ve Global İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyordu. (HÜRRİYET.COM)