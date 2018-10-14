Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Londra’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile ikili görüşmelerde bulunmak ve düşünce kuruluşu Chatham House'un "Değişen Dünya Düzeninde Avrupa" konulu yuvarlak masa toplantısında konuşma yapmak üzere Londra'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile ikili görüşmelerde bulunmak ve düşünce kuruluşu Chatham House‘un “Değişen Dünya Düzeninde Avrupa” konulu yuvarlak masa toplantısında konuşma yapmak üzere Londra‘ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Ekim‘e kadar sürecek ziyaretinde düşünce kuruluşu Chatham House’un “Değişen Dünya Düzeninde Avrupa” konulu yuvarlak masa toplantısında konuşma yapacak ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile ikili görüşmelerde bulunacak. Brize Norton Askeri Havalimanı’nda karşılanan Çavuşoğlu’nun İngiltere Dışişleri Bakanı’yla yapılacak görüşmelerde siyasi ve ekonomik ilişkiler, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında işbirliği gibi ikili konuların yanı sıra başta Suriye‘deki durum olmak üzere bölgesel gelişmeler, AB‘yle ilgili konular ve İngiltere’nin AB’den ayrılış süreci hakkında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. (HABERLER.COM)