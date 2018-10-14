Eden Hazard’dan bir transfer açıklaması daha!

Daha önce Real Madrid'de oynamak istediğini birçok kez dile getiren Chelsea'nin Belçikalı süperstarı Eden Hazard'dan flaş bir transfer açıklaması daha geldi.

1 saat önce
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Daha önce Real Madrid’de oynamak istediğini birçok kez dile getiren Chelsea’nin Belçikalı süperstarı Eden Hazard’dan flaş bir transfer açıklaması daha geldi.

Chelsea‘nin Belçikalı süperstarı Eden HazardReal Madrid‘e transfer olma konusundaki arzusunu daha önce pek çok kez dile getirmişti.

İspanyol devinin çocukluktan bu yana rüyalarını süslediği belirten 27 yaşındaki hücum oyuncusu, son Dünya Kupası‘ndan sonra da Chelsea yönetimiyle Real’e transferini konuştuklarını belirtmişti.

Yıldız isim Sky Sports mikrofonlarına flaş bir transfer açıklaması daha yaptı.

Sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan Hazard, “Ocak ayında Real’e transfer olacak mısın?” sorusuna “Hayır” yanıtını verdi. (FANATİK.COM)

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