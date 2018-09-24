İntihar eden işçi İsmail Devrim’in haberini yapan gazeteci Ergün Demir gözaltına alındı Kocaeli'nde lise birinci sınıf öğrencisi oğluna okul kıyafeti alamadığı için intihar ettiği belirtilen İsmail Devrim'in haberini yapan gazeteci Ergün Demir gözaltına alındı.

Kocaeli’nde lise birinci sınıf öğrencisi oğluna okul kıyafeti alamadığı için intihar ettiği belirtilen İsmail Devrim’in haberini yapan gazeteci Ergün Demir gözaltına alındı.

CHP’nin eski milletvekili Barış Yarkadaş, gazeteci Demir’e, İsmail Devrim’in eşi Hafize Devrim ile yaptığı görüşmeyi izin almadan kaydettiği ve yayınladığı suçlamasının yöneltiğini söyledi.

Aynı zamanda röportaj sırasında evde bulunan Muhtar Halil Taş’ın da gözaltına alındığı ve Demir’in dosyasına gizlilik kararı getirildiği belirtildi.

Ergün Demir’in genel yayın yönetmenliğini yaptığı Astakos Haber, olayı şu şekilde duyurdu:

Türkiye’yi sarsan intihar olayını haberleştiren Genel Yayın Yönetmenimiz Ergün Demir gözaltına alındı. Ergün Demir, “Ekipler önce evime gelmişler, evde olmadığımı öğrendiklerinde beni aradılar. Ben de güvenlik güçlerine kendim teslim oldum. Şu anda ifade vermek üzere karakola götürülüyorum.” dedi. Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile gözaltına alınan Ergün Demir önce sağlık kontrolüne, daha sonra da Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Demir, tamamlanan işlemleri sonrası Körfez Adliyesi’ne sevk edildi. (BBCTÜRKÇE)