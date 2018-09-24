Anneannesini öldüren torun mahkemeye çıkarıldı

Londra’da anneannesini öldüren 33 yaşındaki Antony Jennings mahkemeye çıkarıldı.

3 saat önce
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Londra’da anneannesini öldüren 33 yaşındaki Antony Jennings mahkemeye çıkarıldı.

Londra’nın Essex bölgesinde bulunan Buckhurst Hill bakım evinde bulunan anneannesi 4 yaşında Ruby Wilson’u boğazını keserek öldürdü.

29 Kasım 2017’de Buckhurst Hill bakım evinde meydana gelen olayla ilgili tutuklanan ve mahkemeye çıkarılan Antony Jennings’ın cinayet sırasındaki hareketlerinin “paranoyak şizofreni ile tutarlı” olduğu açıklandı.

Savcı Stephen Rose, Jennings’in bir polis memuruna, “Bunu daha önce yapmak istiyordum çünkü anneannemi daha fazla öyle görmeyi istemiyordum. Kim olduğunu bilmiyordu. Acı içindeydi” dediğini söyledi.

Mahkemede, Jennings’in ailesi, onun “hasta” olduğunu ve akıl sağlığıyla ilgili “derinden endişe” ettiğini söyledi.

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