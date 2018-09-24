Kadıköy, dünyanın en havalı 50 semti listesine girdi İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı 50 semtinin listesini hazırladı.

İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı 50 semtinin listesini hazırladı.

Dergi, dünya genelinde ziyaret edilmesi gereken ‘en havalı 50 semt’ arasında 43. sırada Kadıköy‘e yer verdi. Dergi çalışanları ‘havalı semtler’ı belirlemek için yerel Time Out editörlerinden görüş almanın yanı sıra 15 bin kişinin katıldığı bir anket düzenlemiş.

Time Out’un son sayısındaki habere göre, belirlenen liste, ziyaretçilerin ‘turist gibi hissetmeden, oranın yerlisi gibi yiyip içip takılabileceği havalı yerler’den oluşuyor.

“KADIKÖY, SON BİRKAÇ SENEDE POPÜLERLİK KAZANDI”

Listede 43. sırada yer alan Kadıköy için “İstanbul’un Asya tarafında, Marmara Denizi‘nin kıyısında bulunan Kadıköy son birkaç senede popülerlik kazandı. Burada yüzlercesi açılan kafeler, restoranlar, yeni barlar, tasarım stüdyoları ve dükkanlar, burayı Avrupa yakasının keşmekeşinden ziyade, şehrin nasıl takıldığını daha sakin bir ortamda görmek isteyenler için gidilmesi gereken bir yer yapıyor” dendi.

AÇIK HAVADA PİKNİK YAPMAYI ÖNERDİLER

Dergi okuyucularına Kadıköy’de Haydarpaşa‘da meyhaneye gitmeyi, Kadife Sokak’ta DJ eşliğinde bir barda takılmayı ve Moda‘daki sahil parkında açık havada piknik yapmayı önerdi.

Listenin ilk üç sırasında İspanya‘nın başkenti Madrid‘deki Embajadores, Güney Kore‘nin başkenti Seul‘deki Euljiro, Kolombiya‘da Antigua bölgesinin başkenti Medellin’deki Nueva Villa de Aburrá semtleri bulunuyor. Listenin dördüncü sırasındaysa Yunanistan‘ın başkenti Atina’da çoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Metaxourgeio yer alıyor.

LİSTEDE İLK 10 SIRA

Embajadores, Madrid-İspanya Euljiro, Seul-Güney Kore Nueva Villa de Aburrá,

Medellin-Kolombiya

Metaxourgeio, Atina-Yunanistan Princípe Real, Lizbon-Portekiz Strasbourg-Saint-Denis, Paris-Fransa Neukölln, Berlin-Almanya Yanaka, Tokyo-Japonya Highland Park, Los Angeles-ABD Fitzroy, Melbourne-Avustralya

(HABERLER.COM)