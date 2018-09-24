Assange’ı kaçırma planı suya düştü’

İngiltere merkezli Guardian gazetesinin, 2017’de Rus diplomatların WikiLeaks kurucusu Julian Assange’a İngiltere’den kaçmaya yardım etmeyi planladığı yönündeki haberi büyük ses getirdi.

4 saat önce
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İngiltere merkezli Guardian gazetesinin, 2017’de Rus diplomatların WikiLeaks kurucusu Julian Assange’a İngiltere’den kaçmaya yardım etmeyi planladığı yönündeki haberi büyük ses getirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı iddiayı reddederken, “Diplomatlarımız, Ekvator’un LondraBüyükelçiliği çalışanları ya da Sayın Assange’ın temsilcileriyle, onun İngiltere topraklarından çıkmasına yardımcı olma konusunu görüşmedi” açıklaması yaptı.

Guardian’ın haberinde, Assange’ın diplomatik bir araçla konsolosluk dışına kaçırılması üzerine bir plan yapıldığı iddia edilmişti. Reuters haber ajansının elde ettiği bir diplomatik belgedeyse, Ekvator’un Assange’a diplomatik bir görev verdiği ve bu şekilde Rusya’ya gitmesini sağlamaya çalıştığı görülüyor. İngiltere’nin Assange’ın diplomatik dokunulmazlığını tanımaması üzerine bu planın iptal edildiği iddia ediliyor. Assange, 2012 yılında cinsel taciz suçlamasıyla yargılandığı İsveç’e iade edilmemek için konsolosluğa sığınmıştı. (MİLLİYET.COM)

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