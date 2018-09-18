Türk meyve suyuna İngiliz ilgisi Türkiye’de yılda yaklaşık 20 milyon olan meyve üretiminin 1 milyon tonu meyve suyu endüstrisinde işleniyor.

Türkiye’de yılda yaklaşık 20 milyon olan meyve üretiminin 1 milyon tonu meyve suyu endüstrisinde işleniyor.

2016’da 2.5 milyar TL’ye ulaşan Türkiye meyve suyu pazarı, 2017’de ise yüzde 8 büyüyerek 2.7 milyar TL seviyesine ulaştı. 2016’da 183 milyon dolar olan ihracat, 2017’de büyüme gösterdi. Yüzde 17 artan meyve suyu ihracatından 215 milyon dolarlık gelir elde edildi.

Tükiye’nin en büyük ihracat pazarları arasında AB ülkeleri, ABD ve Uzakdoğu olduğunu ifade eden Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Başkanı İlker Güney, “Son 2-3 yıldır Ortadoğu’da yaşanan sıkıntılardan dolayı ihracatta bir düşüş var. Ancak orada oluşan açığı Uzakdoğu ülkeleri ile kapattık. Rusya’ya ihracatta da normale dönüş var. Afirka ise yükselen yıldız konumunda” dedi.

İNGİLTERE KAPISI

Son dönemlerde İngiltere konusunda güzel oluşmalar olduğuna dikkat çeken Güney, “İngiltere’nin ‘Brexit’ kararından sonra farklı bir kapı açıldı bizim için. Önceden AB üzerinden aracılar vasıtasıyla alım yapan İngiltere artık direkt olarak Türk firmaları ile temas etmeye başladı. AB’den tedariği yavaşlatmaya başladılar. İngiltere’den çok yüksek bir talep geliyor. İngiltere’nin AB ülkeleri kadar ihracatımızda payı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu. (HÜRRİYET)