İngiltere’ye Türk Boyası

Yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarını artırmaya devam eden Türk boya markası, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ATO Başkanı Gürsel Baran’ın katılımıyla düzenlenen ofis açılış törenin ardından faaliyetlerine başladı.

Akçalı Şirketler Topluluğu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren yerli marka Akçalı Boya, yurtiçi ve yurtdışı yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, firma İngiltere pazarına da adımını atarak ülkedeki ilk Türk boya markası olarak yerini aldı. Akçalı Boya’nın İngiltere’deki faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan Londra merkezli Akçalı UK’nin açılışını ise Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve ATO Başkanı Gürsel Baran yaptı.

“İngiltere boya pazarında ülkemizi temsil eden tek Türk firmasıyız”

Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su M. Akın Akçalı yaptığı açıklamada, “Yurtdışı pazarındaki payımızı her geçen yıl artırırken ihracat yaptığımız 22 ülkede en beğenilen ve bilinirliği en yüksek markayız. Yılın son çeyreğine girerken İngiltere pazarında da faaliyetlerimize başladık. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve ATO Başkanımız Gürsel Baran’ın katılımlarıyla Londra merkezli ofisimizin açılışını yaptık. Şirket açılışımıza kadar olan sürede tamamladığımız satış ve pazarlama çalışmalarımızla güçlü bir dağıtım ağı da oluşturduk. Böylelikle İngiltere pazarına güçlü bir giriş yaptık. Önümüzdeki dönemde hedefimiz İngiltere sprey boya pazarında liderliğe ilerlemek olacaktır. Bununla birlikte Avrupapazarında da ticari hamlelerimize hız verdik. Bugüne dek inşaat boyaları, sentetik boyalar, ahşap koruyucular ve özel boyalar üreterek her segmente hitap eden ürün çeşitliliğiyle faaliyetlerimiz devam ediyor. Sadece su bazlı boya grubunda yılda 50 bin tonu aşkın satış hacmimizle Türkiye‘nin en çok tercih edilen markaları arasındayız. Bu anlamda önümüzdeki yıl Türkiye’deki pazar payımızı da yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz” dedi. (HABERLER.COM)