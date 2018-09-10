Türkiye ekonomisi yılın 2. çeyreğinde yüzde 5,2 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 5,2’lik büyüme kaydetti. Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyüme kaydetmişti.

çeyrekte iç talep yüzde 6,3 büyürken, dış ticaret büyümeye pozitif katkı sağladı. İhracat yüzde 4,5 büyürken, ithalattaki büyüme yüzde 0,5 ile sınırlı kaldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, verileri “ekonominin dengelenme sürecinin başladığı” şeklinde yorumladı.

Albayrak yaptığı yazılı açıklamada, “İkinci çeyrekte büyüme, tüketim ve yatırımdaki ılımlı yavaşlamaya rağmen iç talep kaynaklı olmaya devam etmiştir. Güçlü ihracat ve turizm gelirlerindeki yüksek performans net dış talep büyümeye pozitif katkı vermesini sağlamıştır” ifadelerini kullandı. (BBCTÜRKÇE)