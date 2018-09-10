Barnier’den Brexit açıklaması: “Kasım ayına kadar bir anlaşma gerekli” İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılık sürecinde Brexit takvimine Kasım ayı işaretlendi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılık sürecinde Brexit takvimine Kasım ayı işaretlendi.

AB Komisyonu’nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, gelecek sekiz hafta içinde İngiltere ile Brexit anlaşmasının mantıklı ve mümkün olduğunu söyledi.

Barnier, “Kasım ayına kadar bir anlaşma gerekli. İrlanda meselesi ve birkaç diğer konuyu da çözmeliyiz.” dedi.

Daha önce İngiltere Avam Kamarası Üyesi David Lidington da “En geç Kasım’a kadar Brexit anlaşmasına varmak istiyoruz” demişti.

Lidington, Brexit anlaşmasının parlamentolarda onaylanmaları için yeterli zaman kalması açısından, Londra ile Brüksel arasındaki müzakerelerin Kasım’a kadar tamamlanmasının önemli olduğunu vurgulamıştı.

Brexit müzakereleri gelecek hafta Avusturya’nın Salzburg kentinde devam edecek.