Erdoğan, May’le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

3 saat önce
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre iki lider bölgesel konularla ilgili fikir teatisinde bulundu. İki liderin ayrıca, iki ülke hazine bakanlarının en kısa sürede bir araya gelmesi konusunda anlaşmaya vardıkları açıklandı.

HAZİNE BAKANLARI BULUŞACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May, ikili ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemine dikkati çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İngiliz mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelere de değinildiği kaydedildi. (HABERLER.COM)

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