10’uncu İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Alevi Festivali gerçekleşti

İNGİLTERE Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Alevi Festivali bu yıl pandemi nedeniyle online olarak 10’uncu festivalini gerçekleştirdi. Festival,13 Kasım’da başlayarak üç gün boyunca tüm sosyal medya platformları üzerinden gerçekleşti.

10’uncu İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Alevi Festivali’ne sanatçılardan Canan Çağlar, İbrahim Kırılmaz, Ozan Baysal, Niyazi Koyuncu, Petra Nachtmanova, Mehmet Turan Dede, Hüseyin Turan, Muharrem Temiz, Kutsal Evcimen, Mikail Aslan, Cem Erdost İleri, Moğollar ve Zülfü Livaneli katıldı.

Online Festivaline katılan konuklar bazıları ise şöyle: İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Başkanı Zeynel Akdoğan, Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat, Fransa Alevi Federasyonu Eşit Başkanı Rozbi Demir, Enfield Belediye Başkanı Sabri Özaydın, Londa İMECE Kadın Sığınma Evi Yöneticisi Şenay Dur, eski Almanya Yeşiller Partisi Milletvekili Avukat Mehmet Kılıç, İHD Kayıp Yakınları Komisyonu’ndan Maside Ocak, Mimar Sinan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nihan Tahtaişleyen, Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmesi Ali Duran Topuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, HDP Milletvekili Kemal Bülbül.