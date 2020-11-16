Yaşlılar salgının ilk dalgasında kaderlerine terk edildi

19 hours önce
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Belçika hükümeti, Londra merkezli insan hakları kuruluşu Amnesty International’ın (Uluslararası Af Örgütü), salgının ilk aşamasında yatılı bakımevlerinde kalan yaşlıların haklarının ihlal edildiği ve onlara ayrımcılık yapıldığı suçlamalarına “Gerekli dersler çıkarıldı” şeklinde yanıt verdi.

Belçika Bakım ve Sağlık Dairesi’nden yapılan açıklamada, Af Örgütü’nün raporundaki iddialara ilişkin olarak, “Geriye dönüp baktığımızda başka seçimler yapabilirdik. Ancak o zaman mevcut olan kaynaklarla en iyisini yapmaya çalıştık” denildi.

Bakım ve Sağlık Dairesi Sözcüsü Joris Moonens, geçmişten gerekli dersleri çıkardıklarını ve bakım merkezlerinin krizle daha iyi başa çıkacak hale geldiğini söyledi.

Flaman Refah Bakanı Wouter Beke, kamu yayımcısı VRT’nin sorularına yanıt vermekten kaçındı.

Wouter Beke De Morgen gazetesine yaptığı açıklamada ise parlamentoda yapılan bir değerlendirmeden sonra, salgının ilk dalgasından gerekli dersleri çıkardıklarını ve politikalarını buna göre ayarladıklarını söylemekle yetindi.

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