KKTC Londra Temsilcisi Tuncalı’nın 15 Kasım mesajı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıldönümü münasebeti nedeniyle bir mesaj yayınladı.

KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’nın mesajı şöyle:

”Birleşik Krallık’ta yaşayan Değerli Vatandaşlarım, Sevgili Kardeşlerim,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Kıbrıs Türk Halkı yıllarca süren onurlu varoluş mücadelesinin sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de büyük desteğiyle Kıbrıs’ta halk olarak var olabilmeyi, kimliğini korumayı başarmış ve bunu 15 Kasım 1983 tarihinde Cumhuriyetimizin kuruluşu ile taçlandırmıştır. Cumhuriyet Bayramımızı en iyi dileklerimle kutluyorum.

2020 yılı içerisinde tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi bizler de Birleşik Krallık’ta en ağır şekilde yaşadığımız koronavirüs salgını ile mücadele etmekteyiz.

Toplumumuz, Kuruluşlarımız ve Vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde, farklı alanlarda dayanışma göstererek, Temsilciliğimizle işbirliği içerisinde bu zorlu süreci geçirmekteyiz. Şu anda yaşadığımız süreci de, ülkede alınan tedbirlere uyarak ve yardımlaşmaya devam ederek atlatacağımıza gönülden inanıyorum.

Koronavirüs korunma tedbirleri çerçevesinde bu yıl Cumhuriyet Bayramımızı siz değerli vatandaşlarımızla birlikte toplu etkinliklerde kutlayamasak da, Cumhuriyet değerlerimize bağlı kalarak, Cumhuriyet ideallerimizi yaşatarak ve Cumhuriyeti gönüllerimizde hissederek kutlayacağız.

Bizler, 1968 yılından bugüne kadar geçen 52 yıllık görüşmeler sürecinde Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüm bulunması ve Doğu Akdeniz’de güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla yapıcı çalışmalarda bulunuyor, tüm dünyaya çözüm yönündeki iyiniyetimizi ve samimi irademizi gösteriyoruz. Buna karşın, 1963 yılında silah zoruyla gasp ettiği ortaklık devletinin tek temsilcisi olarak dünya tarafından tanınmış olmanın rahatlığı içerisinde olan ve hiçbir anlaşmaya yanaşmayan Kıbrıs Rum tarafının bugüne kadar müzakere süreçlerinde sergilediği uzlaşmaz tutum, çözümün önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Kıbrıs Rum tarafının çözüm yönündeki irade eksikliği son olarak, Temmuz 2017 tarihinde Crans Montana’da yapılan Kıbrıs Konferansı’nın sonuçsuz kalması ile bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Kıbrıs Rum tarafının çözüm yönündeki irade eksikliğine, uzlaşmaz tutumuna ve Devletimiz ve Vatandaşlarımızın Uluslararası Toplum tarafından karşılaştığı haksız uygulamalara rağmen, Siyasi Eşitlik, Güvenlik ve tüm haklarımızı korumak için yolumuza kararlılıkla devam etmekteyiz.

Yarım asrı geçen haklı davamızın başarıya ulaşması için verdiğimiz mücadelenin yanında, Birleşik Krallık’taki vatandaşlarımızın da her zaman olduğu gibi işbirliği ve dayanışma içerisinde tüm desteğini vermeye devam edeceğine içtenlikle inanıyorum.

Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Özgürlük Mücadelemizin Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf. R. Denktaş olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Bu duygularla, Cumhuriyet Bayramımızı tekrar tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.”