Londralılar koronavirüs aşısı hakkında konuştu: ‘‘Aşı yaptırmayacağım, güvenmiyorum’’

Etkilerini arttırarak devam eden corona virüse karşı tıp dünyası bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. Türk bilim insanlarının kurucusu olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in, ABD’li ilaç firması Pfizer ile birlikte geliştirdiği aşı, tüm dünyada büyük ses getirdi. koronavirüsüne karşı tüm ülkeler sıkı tedbirler alırken, birçok ülke aşı çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Pfizer tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen koronavirüsü aşısı ile ilgili ilk testlerin sonuçlarının geldiği ve on binlerce gönüllü üzerinde yapılan denemeler sonucunda aşının yüzde 90’dan fazla bir oranda hastalığı engellediği duyuruldu.

Bu hafta Londra Gazete olarak, İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan vatandaşlarımızla, yüzde 90’dan fazla oranda etkili olduğu iddia edilen koronavirüs aşısını değerlendirdik. ‘Yeni bulunan aşı hakkında ne düşünüyorsunuz, aşıyı yaptırır mısınız?’ sorusunu cevaplayan toplum üyeleri, çoğunluk olarak aşıyı yaptırmayacaklarını ve güvenmediklerini ifade ettiler.

Suzan Nazel Özkan

Yeni bulunan Covid-19 aşısı güzel ve sevindirici bir haber fakat bu aşıya pek güvenmiyorum, ne olduğunu ne getireceğini bilmediğim için. Aşıyı yaptırmayı düşünmüyorum çünkü güvenilir olup olmadığından emin değilim bu neden ile gerek duymuyorum. Yapılan araştırmalar sonucunda böyle bir ilaç teyit edildi ve etkili olabilir fakat daha farklı hastalıklara yol açabilme ihtimali olabilir sonuçta daha önce böyle bir ilaç insanlar tarafından kullanılmadı. Dolayısıyla, ilerde nelere yol açabileceğini yan etkilerinin neler olabileceği konusunda bir bilgimiz yok. Maalesef bu salgınlara karşı artık kendimiz güvende hissetmiyoruz, hızla gelişen dünyamızda her gün neler ile karışılacağımızı bilemeyiz.

Esen Yahya

Bu aşı için Küresel yarış vardır tüm hız ile rekor kıracak gibi görünüyorlar. Ancak benzeri görülmemiş bir siyasi finansal ve popülist baskılar ile bu pandemiyi durdurabilecek ve halkın güvenini tekrar kazanabilecek mi bilemiyorum. Bu yaklaşımlar insanların etkili aşılara erişim hedefini kaçırabilir. Biraz önce belirttiğim sebepler dolayısı ile gerekmedikçe aşı yaptırmayı düşünmüyorum güvenilir olmadığını düşünüyorum. Aşı yüzde yüz etkili olmasa bile bence bu hastalığın yayılmasını mutlaka azaltacaktır. Wuhan’dan başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgını gördükten sonra bu ve daha çok benzeri hastalıkların ileride bizi bekliyor diye düşünüyorum. Buna benzer hastalıkların ileride insanları daha fazla tehdit edeceğinden de emin olabiliriz.

Buket Özkan

Şuan içinde bulunduğumuz süreç içinde çok güzel bir haber fakat yeni bulunduğu ve bir anda kullanıma geçeceği için pek güvenilir bir aşı olduğunu düşünmüyorum. Bu aşıyı yaptırmayı düşünmüyorum çünkü dediğim gibi yeni çıktığı için güvenilir bulmuyorum ve bu sebeple ne tür yan etkileri olacağını bilemiyorum. Aşı etkili olabilir ama bunun sonuçlarını ileriki zamanlarda görmeye başlayacağız işe yaraması tabii ki temennimiz fakat yan etikler bizler için daha önemlidir. İnsanlar bu tip salgınlara karşı pek de güvende değil, bu ilk defa olan bir şey değildi daha öncelerinde oldu ve de olmaya devam edecek diye düşünüyorum.

Yankı Doluay

Bulunan aşının virüsü durdurmak için güzel bir adım olduğunu düşünüyorum ve işe yaramasını umuyorum. Dilerim kısa zamanda etkilerini görmeye başlarız. Eğer virüsü durdurmak için bu aşıyı yaptırmaya mecbur olursak, yaptıracağım. Fakat mecbur olduğumuz için yaptıracağım. Kendimizi sevdiklerimizi korumamızda fayda sağlayacağı bir aşı ise tabii ki. Aşı Covid-19 salgını durduruyorsa, Covid-19 virüs salgınına karşı güvende olur ama genel olarak diğer salgınlara karşı güvende olur mu bilemiyorum.

Sean Kelly Çakır

Aşının bulunmasının iyi olduğunu düşünüyorum ve onu bu kadar hızlı bir şekilde keşfeden bilim adamlarının çalışmalarını tebrik ediyorum. Aşı mevcut olup piyasaya çıktığında muhtemelen yaptırmayacağım bunun nedeni ise aşının uzun vadeli etkisinin kesin net bir sonucunun olmamasıdır. Veriler ile bilgilere bakıldığında benim bulunduğum kategori ’de düşük risk gurubunda olduğumdan dolayı, bunun zorunlu olmadığını düşünüyorum. Bilim insanı değilim ancak şahsen bunun yaşlı insanlarımıza ve daha yüksek risk gurubunda bulunan kişilere yardım edebileceğini düşünüyorum ve evet muhtemelen hayat kurtarabilir. Virüslerin doğası ve mutasyona uğrama biçimleri nedeni ile salgınlardan asla güvende olacağımızı sanmıyorum ancak gelecekte bu tür olaylara daha iyi hazırlanmamız gerektiğini biliyoruz.

Emir Osman

Yeni bulunduğu iddia edilen bu aşı için düşüncem şudur; çok geç kalındı ve para kazanma üzerine düzenlendi. İnsanın yarattığı bu virüs insanoğlu bu kadar geç bulamazdı. Trump Başkanlık seçiminden sonra bu aşının bulunması da ilginçtir. Bu aşıyı kesinlikle yaptırmayı düşünmüyorum. Şuan günümüzde halen devam eden kanser hastalarına bir çare bulunulmazken ki bu halen bir dünya sorunudur, bir sene içerisinde bu ilaç bulunuyor ve etkili olacak deniliyor. Benim hikayelere karnım tok ve etkili olabileceğini düşünmüyorum. Bu salgın ilk kez olmadı ve son kez de olacak gibi durmuyor insanoğlu bir tek Allah yanında güvencede olur.