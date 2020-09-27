Edmonton’da genç bir adama çarpıp kaçan sürücü aranıyor

Kuzey Londra’nın Edmonton bölgesinde dün akşam gerçekleşen olayda, bir sürücü Necati isminde genç bir adama çarpıp kaçtı.

Sürücü polis tarafından arandığı duyuruldu.

Necati’nin ailesi tarafından sosyal medyada şu paylaşım yapıldı:

“Yeğenim Necati’yi dün Edmonton Hertford Road’da beyaz Mercedes araba çarptı ve durmadan kaçtı. Necati şu an hastanede, dizi kırık, ayak bileği kırık ve daha başka ağır yaralardan ameliyata alınacak. Mercedes’i süren kişi polis tarafından aranıyor. Hertford Road kamera dolu. Umarım çok yakında bu pislik tutuklanacak ve hesap vermeye mecbur kalacak! Tavsiyem, polis seni bulmadan teslim ol. Necati’ye geçmiş olsun.”