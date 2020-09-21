Enfield’de Alevi ınancının sembolleri yaya geçidinde

Londra’nın Enfield ilçesindeki bir yaya geçidi, Alevi inancı sembollerinden oluştu.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın Enfield ilçesinde ‘Yaz Sanat Festivali’ koronavirüs nedeniyle bu yıl farklı gerçekleşti.

Festival kapsamında bu yıl beş ayrı toplum ve inançtan sanatçılara, ilçenin en yoğun kullanılan yaya geçitlerine kendi inanç ve kültürlerini temsil eden sanat çalışmaları yapmaları istendi.

Alevi inancına göre ‘Toprak’ yeşil, ‘Su’ mavi, ‘Ateş’ turuncu ve ‘Hava’ mor renk ile sembolize edildi. Resim öğretmeni Hasan Bölücek tarafından yapılan yaya geçidi açıldı.

Alevilikte kutsal sayılan güvercin figürü ise barış ve özgürlüğü simgeliyor. Tasarımın sağ üst köşesinde yer alan mor kutuyu kırarak dışarıya- özgürlüğe uçan güvercin ise koronavirüs (Covid 19) sürecinde sadece Enfield de değil tüm dünyada dışarı çıkmak, özgür olmak isteyenlere bir selam gönderiyor.

Enfield Belediyesi’nin bütün basılı yayınları gibi tüm sosyol medya platformlarında da yer alan yaya geçidi çalışması, Londra’da Alevi inanç ve kültürünü anlatan kalıcı sanat eserlerinden biri olacak.

Enfield kent merkezinde açılan yaya geçidinin çizimleri ve tasarımını gerçekleştiren Hasan Bölücek, Britanya Alevi Birlikleri Federasyonu (BAF) Eğitim Komisyonu’nda resim öğretmeni olarak görev yapıyor.

(Kaynak: Pirha.net)