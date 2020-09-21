Hollywood’da bir Kıbrıslı Türk: Halil Özsan

Küçük yaşta İngiltere’ye yerleşen Kıbrıslı Türk oyuncu ve müzisyen Halil (Hal) Özsan, Hollywood sinemasında kendini göstermeye devam ediyor.

‘İnfidel’ isimli filmde başrol oyuncularından biri olarak film severlerin karşına çıkan Özsan, yılalr önce Al Pacino ile Simone filminde aynı sette bulundu, aynı sahneyi paylaştı.

Kıbrıslı Türk oyuncu ve müzisyen Halil Özsan, son dönemlerde oynadığı favori dizilerle Amerikalıların, gözde oyuncusu olma yolunda ilerliyor. Beyaz perdede Al Pacino’nun başrol oynadığı, Simone filminde oynadığı karakterle adından söz ettirmeye devam eden genç oyuncu, 18 Eylül’de gösterime giren ‘İnfidel’ isimli filimde ana karakterlerden birini canlandıran Halil Özsan, hem karizmatik duruşu hem de sampatikliğiyle gönüllere taht kuruyor.

Cyprs Nowrasteh tarafından yazılan ve yönetilen ‘İnfidel’, bir konferans sırasında Hüzbullah tarafından kaçırılan bir Amerika’lının hikayesini anlatıyor. Kaçırılan Amerikalı daha sonra kendisini siyasi mahkumlarla bir hapishanesinde bulunur. CIA ajanı olduğunu yönündeki uydurma suçlamadan dolayı ölüm cezasını çarptırılır.Verilen bilgiye göre, ‘İnfidel’filminin gerçek olaylardan esinlendiğini belirtildi.

Siyasi, aksiyon ve gerilim içerikli çarpıcı hikayede, sinama severlerin karşısına Ramazi karakteri ile çıkan Özsan, Ramzi karakteri ile her zamanki ‘Orta Doğulu’ kötü bir adam olarak değil de, otantik ve öfkeli bir yerden gelen ve özellikle dindar bir geçmişe sahip değil.

KENDİ YAZDIĞI DİZİDE OYNADI

1976 yılında Mağusa’da doğan Özsan, ailesi ile birlikte üç yaşında İngiltere’ye yerleşti.

Genç yaşta Kaliforniya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı’ndan mezun oldu. Kaliforniya’da okurken Hollywood akımına kapılan Özsan, dizi senaryosu yazarak film şirketine götürdü. Film şirketi senaryosunu kendi yazdığı dizide, oyuncu olmasını teklif edince, profesyonel oyuncu olarak sinema ve film dünyasına adım attı. Al Paçino’nun başrol oynadığı Simone filminde küçük bir rol alan oyuncu, büyük yapım şirketlerinin dikkatini çekmeyi başardı. Sessiz sedasız Hollywood yolunda yetenekleri, sempatik kişiliğiyle adım adım yol alan oyuncu, yeni filmlerle de kendinden çok söz ettirecek gibi görünüyor.

HALİL ÖZSAN KİMDİR?

Halil Özşan, Gazimağusa’da 1976 yılında doğdu. Üç yaşındayken ailesiyle Londra’ya göç etti. Özsan göç hikayesi hakkında şu ifadelleri kullanmıştı, “İlk yıllarımız çok zor geçti, çünkü elde avuçta pek bir şey yoktu. Belediye evlerinde yaşıyorduk. Babam çok çalışkan bir adamdı, bize iyi bir hayat vermeyi başardı”. Rol modeli babası. Londra banliyölerinde başlayan hayatı önce İngiltere’nin en prestijli okullarından biri olan Brentwood’a; mezuniyetinden sonra da Amerika’ya, Hollywood’a uzanıyor.

MÜZİKTEN VAZGEÇMEDİ

Küçüklüğünden beri müzikten hiç vazgeçemeyen oyuncunun Poets and Pornstars isimli bir de müzik grubu var. Beste ve müziğini kendisinin yaptığı albümde, sesiyle de adından söz ettiren müzisyen ve oyuncu Hal Ozsan, Amerikalı müzik ve film şirketlerinin aranan ismi olmayı başardı. Birçok televizyon filmi için teklif alan oyuncu, her zaman Kıbrıslı Türk kimliğini öne çıkarmaya çalışıyor.