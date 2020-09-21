Ryanair ekim ayı kapasitesini yüzde 40 daralttı

Önde gelen bütçeli hava yolu şirketlerinden Ryanair, ekim ayı yolcu kapasitesini yüzde 40 küçülttü.

12 hours önce
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Bütçeli hava yolu şirketi Ryanair, ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40 düşük kapasiteyle uçacak. Avrupa’da seyahat kısıtlamalarının artması nedeniyle böyle bir karar alan Ryanair, buna karşın yüzde 70 doluluğu korumaya çalışıyor.

Avrupa’nın kısa sürede uygulamaya koyduğu ve sürekli değişen seyahat kısıtlamaları nedeniyle insanların ileri tarihli rezervasyon yapma isteğinin zayıfladığına dikkat çeken Ryanair, bunun da havacılık sektöründe hasara neden olduğunu ifade etti.

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