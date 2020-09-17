Enfield’de Türk kökenli yaşlı ve evsiz adam gölete düştü

Kuzey Londra’nın Enfield bölgesinde gölete düşen evsiz adamın imdadına polis yetişti.

Enfield belediyesi’nin önünde bulunan gölete düşen Türk kökenli yaşlı bir evsiz adam, polis yetkililerin ve itfaiye ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Polis tarafından verilen bilgiye göre, yaşlı adama PC Taş ismindekş polis memuru Türkçe konuşarak rahatlatabildi. Ardından itfaiye ekipleri yardım etmeyi başardı ve ambulans servisi gölete düşen adamı tedavi etti.

Evsiz adama konaklama konusundan dış kuruluşların araya girdiği öğrenildi.